НБУ вчера заработал 32 млн. долл.
На валютном межбанке
Вчера НБУ на межбанке купил 147,454 млн. долл., продал – 115,406 млн. долл.
Как сообщалось, во вторник, 13 апреля, на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9265, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9235/7,9255 грн./долл.
Нацбанк покупал доллары по курсу 7,9250.
Положительное сальдо интервенций Нацбанка с начала апреля т.г. составляет 183,068 млн. долл.
Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. увеличились на 4,1% – до 25 млрд. 147,27 млн. долл. Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) составили 953,7 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).