НБУ вчера заработал 32 млн. долл.

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) по итогам вчерашней сессии на валютном межбанке составило (в долларовом эквиваленте) 32,048 млн. долл. Это следует из информации Нацбанка, предоставленной агентству УНИАН.

Вчера НБУ на межбанке купил 147,454 млн. долл., продал – 115,406 млн. долл.

Как сообщалось, во вторник, 13 апреля, на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9265, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9235/7,9255 грн./долл.

Нацбанк покупал доллары по курсу 7,9250.

Положительное сальдо интервенций Нацбанка с начала апреля т.г. составляет 183,068 млн. долл.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. увеличились на 4,1% – до 25 млрд. 147,27 млн. долл. Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) составили 953,7 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).