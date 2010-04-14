Межбанк открытие: доллар 7,9150/7,9270 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9150/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2725/0,2729, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7805/10,8010. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3622/1,3624 (вторник - 1,3603/05).

Во вторник, 13 апреля, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.