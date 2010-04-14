Тигипко: проект бюджета-2010 поступит в парламент со дня на день

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что правительство со дня на день подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Это может быть буквально со дня на день, и этот бюджет будет подан в Верховную Раду», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время вице-премьер уточнил, что в проект бюджета закладывается текущая цена на природный газ, поставляемый из России. «Пока мы не будем иметь четких договоренностей, пока мы не будем иметь четкой цены на газ, ничего нереального закладывать в бюджет мы просто не имеем права, поэтому закладывается текущая цена на газ», - сказал С.ТИГИПКО.