Тигипко: проект бюджета-2010 поступит в парламент со дня на день
11:34, 14 апреля 2010Финансы
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Закладывается нынешняя цена на газ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.
«Это может быть буквально со дня на день, и этот бюджет будет подан в Верховную Раду», - сказал С.ТИГИПКО.
В то же время вице-премьер уточнил, что в проект бюджета закладывается текущая цена на природный газ, поставляемый из России. «Пока мы не будем иметь четких договоренностей, пока мы не будем иметь четкой цены на газ, ничего нереального закладывать в бюджет мы просто не имеем права, поэтому закладывается текущая цена на газ», - сказал С.ТИГИПКО.
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