Как компенсировать НДС?
Правительство еще не определило
На данный момент правительство продолжает определять условия выпуска облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для компенсации долга по возмещению НДС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.
«Все что касается НДС облигаций, сейчас готовится положение на эту тему», - сказал он.
А.КЛЮЕВ отметил, что размер задолженности по возмещению НДС на сегодня превышает 25 млрд. грн. и сейчас правительство анализирует субъектов, ожидающих возмещение НДС.
«Сейчас идут проверки. Мы смотрим, где это нормальное предприятие-товаропроизводитель, а у кого это просто дутый НДС. После того, как эта проверка будет завершена, тогда мы четко определим, на какую сумму будут выписаны ОГВЗ», - сказал А.КЛЮЕВ.
При этом он отметил, что планируется установить срок обращения ОВГЗ в пределах 2-3 года.
Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.