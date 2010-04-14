Эксперт: ипотечные программы останутся на уровне 2009 года

Ипотечные программы в ближайшее время останутся на уровне, который сформировался на конец 2009 года.

Такой прогноз озвучила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Это означает, по словам эксперта, высокие первоначальные взносы, высокую стоимость кредитов, короткие сроки их выдачи и жесткие требования к заемщикам.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, такая ситуация обусловлена отсутствием дешевых ресурсов у банков, «страхованием» обесценивания залога с помощью высоких первоначальных взносов в связи с падением цен на недвижимость и отсутствием длинных ресурсов – большинство привлеченных депозитов имеют краткосрочный характер. Кроме того, добавила эксперт, ситуация вызвана необходимостью официального подтверждения источников погашения и доходов заемщика, наличием «плохих» кредитов и необходимостью формирования по ним резервов, а также политической нестабильностью и значительным дефицитом потенциального бюджета.