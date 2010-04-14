Клюев: Программу развития страны на 2010 г. парламент рассмотрит завтра
Кабмин сегодня одобрил проект
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.
Он также сообщил, что лично буде делать доклад по представлению программы.
А.КЛЮЕВ отметил, что согласно документу, рост ВВП в 2010 году ожидается на уровне 3,7%, рост промпроизводства - 5,3%, рост производства в сельском хозяйстве - в пределах 2,4%.
«Это небольшие проценты, но я надеюсь, если мы так спланируем в реальном секторе экономики и в промышленности, то это может быть не 5,3, а 6%. А это ведет за собой и увеличение заработной платы, и увеличение людей, которые ее получают, и, естественно, они платят больше налогов и поступления в бюджет (увеличиваются - УНИАН)», - сказал А.КЛЮЕВ.