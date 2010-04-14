Украина и МВФ достигли принципиальной договоренности

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли принципиальной договоренности о реализации новой программы сотрудничества, рассчитанной на два года.

Об этом УНИАН сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Тот кредит (stand-by, подписанный в 2008 году – УНИАН) заканчивается в текущем году, а нам нужен двухгодичный кредит… У нас будет новая программа. Сейчас переговорный процесс идет, но у нас есть принципиальная договоренность, что будет новая программа», – сказал министр.

При этом он не уточнил сумму нового кредита и его условия, однако отметил, что реализация действующей программы будет прекращена.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму порядка 11 млрд. долл.