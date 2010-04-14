Эксперт: банки при выдаче кредитов стараются максимально снизить риск

В существующей ситуации банки кредитуют население на условиях, позволяющих максимально снизить риск кредитования.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она добавила, что кредиты выдаются на небольшой срок, с предоставлением значительного авансового взноса и ликвидного обеспечения. При этом возрастает количество банков, кредитующих на приобретение автомобиля, вследствие чего средняя процентная ставка по автокредитам немного снизилась и составляет 26,86% годовых. Кредиты на авто предоставляются в основном на срок от 1 до 3 лет, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, по ипотечным кредитам условия не изменились: процентная ставка 23,59-29,4% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования - 1-5 лет, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости недвижимости. Пополнился список причин, препятствующих возобновлению ипотечного кредитования в Украине, так как 16 марта 2010 года вступил в силу закон, который делает невозможным одновременное заключение договора покупки-продажи недвижимости и договора ипотеки, подчеркнула эксперт. «Банкиры справедливо считают, что действие этой нормы закона значительно снизит объемы кредитования на приобретения недвижимости», - отметила она.

По информации эксперта, условия по кредитам на потребительские цели сейчас таковы: валюта – гривня, сумма кредита до 10000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 53,36 до 78% годовых. Потребительские беззалоговые кредиты в большинстве банков ограничены кредитованием участников зарплатных проектов либо кредитованием в рамках специальных проектов.