На межбанке доллар уже 7,92 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9150/7,9270, к 12:00 сузился спрэд – 7,9200/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2729, к 12:00 цены выросли до 0,2733/0,2735. В России курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 29,0100 (-0,0699).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3622/1,3624, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7805/10,8010, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8055/10,8165.