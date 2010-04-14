На межбанке евро откатилось к 10,77/10,78 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9150/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9200/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно повысились 7,9240/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу – 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2725/29, к 12:00 цены выросли 0,2733/35. К закрытию цены откатились к уровню 0,2732/33. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0150 (-0,0649).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3650. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,7805/10,8010, к 12:00 цены ушли вверх 10,8055/10,8165. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,7780/10,7840.