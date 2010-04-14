Теруправлениям НБУ разрешено изменять ставки рефинансирования

Национальный банк Украины уполномочил свои региональные подразделения вносить изменения в договоры рефинансирования коммерческих банков касательно размера процентной ставки.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №170 от 7 апреля 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, теруправления НБУ имеют право «вносить изменения в действующие кредитные договора и договора залога (ипотеки) в части изменения размера процентной ставки по кредиту на основании подписанного председателем правления (совета директоров) банка, засвидетельствованного отпечатком печати банка и зарегистрированного в банке ходатайства, поданного банком» в соответствии с действующей нормативной базой.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. вступило в силу постановление Нацбанка №47, которым было утверждено положение о выдаче Нацбанком стабилизационного кредита (рефинансирования), который предоставляется банку для поддержания ликвидности в случае реальной угрозы стабильности его работы.

Согласно положению, процентная ставка по кредиту является переменной, базируется на учетной ставке НБУ и зависит от класса банка и категории обеспечения. Банк имеет право ходатайствовать как по поводу продления срока договора, так и по поводу изменения учетной ставки.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в январе-марте 2010 года провел операции по рефинансированию банков на сумму 3,4 млрд. грн.

В 2009 году объем выданных НБУ кредитов коммерческим банкам и другим заемщикам увеличился на 22% и на 1 января 2010 года составил 74,025 млрд. грн.