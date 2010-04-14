Доллар снизился из-за сингапурской валюты

Доллар США снизился в среду после ужесточения Сингапуром денежно-кредитной политики и хорошего квартального отчета технологического гиганта Intel, который повысил интерес рынков к покупке рискованных валют, сообщает Рейтер.

Переоценка Сингапуром собственной валюты была воспринята рынками как показатель уверенности Центробанка страны в экономическом восстановлении, что подогрело интерес к высокодоходным активам.

Товарные валюты, такие как австралийский и канадский доллар, выросли по отношению к доллару США, тогда как малодоходная иена сократилась.

Курс евро по отношению к доллару продолжил рост благодаря планам экономической помощи Греции, объявленным на выходных. Однако увеличение котировок европейской валюты ограничилось из-за беспокойства по поводу Греции, оказавшейся в долговой яме, и деталей реализации плана помощи.

Спреды государственных облигаций Германии и Греции достигли максимума со времени подписания соглашения о создании еврозоны.

"План экономической поддержки на данный момент снял беспокойства по поводу возможного дефолта, однако повышательная тенденция евро ограничена, так как мера может всего лишь откладывать решение проблем Греции", - отметил старший аналитик банка Commerzbank Лютц Карповитц.

Однако к 15.20 МСК европейская валюта достигла дневного минимума, остановившись на отметке 1,3602 доллара после того, как рейтинговое агентство Moody`s объявило о возможности снижения рейтинга Греции в связи с трудностями по обеспечению растущего долга.

Долларовый индекс к шести мировым валютам снизился на 0,10 процента до 80,425 пункта. На отметке 80,49 американская валюта обновила средние показатели, удерживавшиеся последние 55 дней, и приблизилась к месячному минимуму понедельника.