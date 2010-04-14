Состав набсоветов «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» изменен

Кабинет Министров Украины изменил состав своей квоты в наблюдательных советах государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

Это предусмотрено постановлением правительства №304 от 29 марта т.г., текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в набсоветы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» вошли руководитель аппарата премьер-министра Александр КУШНИРЕНКО, первый заместитель министра Кабинета Министров Константин ЛЮБЧЕНКО, заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН, заместитель министра финансов Сергей РЫБАК, глава Государственного казначейства Украины Сергей ХАРЧЕНКО.

Документом предусмотрено прекращение полномочий членов набсовета «Укрэксимбанка» Георгия БЕРАДЗЕ, Валерия ДЕОРДИЕВА, Андрея ПОРТНОГО, Михаила ЛИВИНСКОГО, Ольги ТИТОВОЙ, а также членов набсовета «Ощадбанка» Георгия БЕРАДЗЕ, Михаила ЛИВИНСКОГО, Анатолия МЯРКОВСКОГО, Наталии САВУЛИЙ, Марины ЮХНО.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, наблюдательные советы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», которые на 100% принадлежат государству, формируются по квотному принципу. В набсоветы банков входят 15 человек, по 5 человек от Верховной Рады, Президента и Кабинета Министров Украины.