НБУ: Средневзвешенный официальный курс гривни - 7,98 грн./долл.

Средневзвешенный официальный курс гривни по итогам первого квартала 2010 года составил 7,9881 грн. за 1 доллар США против 7,9908 грн./долл. в четвертом квартале 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Средневзвешенный официальный курс по итогам марта т.г. составил 7,9671 грн./долл. против 8,0003 грн./долл. в феврале.

По информации Нацбанка, в марте т.г. средневзвешенный наличный курс гривни по операциям коммерческих банков составил: покупка – 7,936654 грн./долл., продажа – 7,984498 грн./долл.

Как сообщалось, на сегодня, 14 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 7,9263 грн. за 1 доллар США.