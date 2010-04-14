Кабмин ставит задачу снизить дефицит госбюджета до 6% ВВП

Правительство Украины ставит задачу снижения дефицита государственного бюджета в 2010 году до уровня не более 6% ВВП.

Об этом говорится в правительственном проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

В документе указывается: «Целевой индикатор: уменьшение дефицита государственного бюджета 2010 года до уровня не более чем 6% ВВП, его покрытие за счет неэмиссионных источников».

Основной задачей в государственных финансах в 2010 году для правительства является уменьшение разрыва между доходами и расходами государственного бюджета.

Среди методов повышения эффективности бюджетных расходов правительство планирует упорядочение государственных целевых программ, сокращение их перечня, оставив те из них, реализация которых направлена на решение безотлагательных проблем в 2010 году. Госпрограммы, которые не войдут в указанный перечень, планируется финансировать преимущественно за счет других источников поступления средств (местные бюджеты, средства заказчиков и др.).

Кабмин планирует: подготовить проекты нормативно-правовых актов о досрочном прекращении действующих программ, которые фактически не были профинансированы на протяжении нескольких лет и, следовательно, потеряли свою актуальность; экономить бюджетные средства в текущем году предлагается за счет реорганизации учреждений бюджетной сферы с целью повышения эффективности государственных услуг и оптимизации численности занятых (прежде всего за счет пенсионеров); а также сокращать бюджетные расходы на субсидии путем установления дифференцированных тарифов на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от объемов их потребления.

Как сообщалось, первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что на сегодняшний день дефицит государственного бюджета Украины с учетом дефицита НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда составляет около 10% ВВП. В то же время, по ее словам, МВФ считает приемлемым для продолжения программы сотрудничества бюджетный дефицит на уровне 6% ВВП.

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК оценивает потенциальный дефицит госбюджета Украины на 2010 год на уровне 20% ВВП.