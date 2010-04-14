КМУ введет независимых директоров в набсоветы 3-х банков

КМУ введет независимых директоров в набсоветы "Укргазбанка", «Киева» и "Родовида"

Кабинет министров Украины намерен ввести независимых директоров в наблюдательные советы трех докапитализированных при участии государства банков ("Укргазбанк", банк «Киев», "Родовид-Банк").

Об этом говорится в правительственном проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

«Назначить независимых директоров в наблюдательные советы трех капитализированных банков, как это предусмотрено Меморандумом между Нацбанком и Минфином», - сказано в документе.

Кроме того, правительство ставит задачу в 2010 году подготовить и рассмотреть бизнес-планы указанных кредитно-финансовых учреждений.

Также в текущем году Кабмин намерен разработать проект Стратегии развития государственных банков ("Ощадбанк", "Укрэксимбанк") и банков, докапитализированных государством.

В планах правительства также способствовать активизации кредитования такими банками сельхозпроизводителей, в частности в период проведения комплекса весенне-полевых работ, выделение бюджетных средств на удешевление привлеченных кредитов.

Как сообщалось, в 2009 году общая сумма докапитализации банков при участии государства составила 19,6 млрд. грн.