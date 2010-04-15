Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в прошлом году получил 739 тыс. грн. дохода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом говорится в декларации В.ЛИТВИНА о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии за 2009 год, которую он направил в Государственную налоговую администрацию.

В соответствии с декларацией, общая сумма совокупного дохода председателя Верховной Рады и членов его семьи составила 786 тыс. 549,94 грн. (в частности В.ЛИТВИНА 739 тыс. 013,94 грн., в том числе заработная плата 254 тыс. 459,72 грн., доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторское вознаграждение (гонорар) 409 тыс. 554,22 грн.; подарки и сувениры - 75 тыс. грн.).

Председатель ВР владеет земельным участком общей площадью 4698 кв. метров, квартирой (259,8 кв. г.) и гаражом (18 кв. г.), члены семьи владеют земельным паем общей площадью 9,56 га, жилым домом (эллинг) общей площадью 339,3 кв. метров и садовым (дачным) домом общей площадью 277, 2 кв. метров.

Во владении В.ЛИТВИНА находится легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, члены его семьи пользуются легковым автомобилем Chrysler Pt. Cruiser.

В прошлом году В.ЛИТВИН потратил на содержание имущества, которое находится в его собственности, 34 тыс. 250 грн., члены семьи - 27 тыс. грн.

На счетах В.ЛИТВИНА в банках и других финансово-кредитных учреждениях находятся 657 тыс. 241,52 грн., 114 тыс. 840,94 евро и 82 тыс. 744 долларов США, на счетах членов семьи 326 тыс. 150,58 грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году общая сумма совокупного дохода председателя ВР и членов его семьи составляла 688 тыс. 611,02 грн. В частности, доход самого В.ЛИТВИНА – 657 тыс. 337,68 грн.