Миллиардер Зелл считает инвестиции в США политриском
Прежде "знали правила"...
Выступая в среду на конференции в Urban Land Institute в Бостоне, Зелл сказал, что "происходящее в данный момент пугает" и подрывает доверие, хотя он и допускает, что восстановление экономики действительно идет.
"Вплоть до прихода нынешней администрации мы знали правила и жили в очень стабильной обстановке", - сказал Зелл. Он добавил, что видит странное сходство между Римом времен императора Нерона и США 2010 года.
"Я остаюсь оптимистом в том, что касается США, хотя бы потому, что думаю, что мы изменим нынешнюю политическую ситуацию, - заявил Зелл, который постоянно критикует политику Барака Обамы и был крупным донором президентской кампании республиканца Джона Маккейна. - Если же нынешняя ситуация задает тон ближайшему полувеку, я думаю, нас всех обманули".
Зелл добавил, что одной из немногих возможностей инвестиций в американскую недвижимость в данный момент являются гостиницы.