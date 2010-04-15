Миллиардер Зелл считает инвестиции в США политриском

Курс нынешней американской администрации создал "политический риск" для инвестиций в США, заявил миллиардер Сэм Зелл (Sam Zell), инвестирующий в недвижимость, сообщает k2kapital.

Выступая в среду на конференции в Urban Land Institute в Бостоне, Зелл сказал, что "происходящее в данный момент пугает" и подрывает доверие, хотя он и допускает, что восстановление экономики действительно идет.

"Вплоть до прихода нынешней администрации мы знали правила и жили в очень стабильной обстановке", - сказал Зелл. Он добавил, что видит странное сходство между Римом времен императора Нерона и США 2010 года.

"Я остаюсь оптимистом в том, что касается США, хотя бы потому, что думаю, что мы изменим нынешнюю политическую ситуацию, - заявил Зелл, который постоянно критикует политику Барака Обамы и был крупным донором президентской кампании республиканца Джона Маккейна. - Если же нынешняя ситуация задает тон ближайшему полувеку, я думаю, нас всех обманули".

Зелл добавил, что одной из немногих возможностей инвестиций в американскую недвижимость в данный момент являются гостиницы.