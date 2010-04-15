Россия может вступить в ВТО до конца года

Россия может рассчитывать на вступление в ВТО до конца текущего года. Такое мнение высказал сегодня в Брюсселе первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов после встречи с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, сообщает k2kapital.

"Россия может рассчитывать завершить все процедуры к концу этого года. Мы получили очень хорошую поддержку со стороны Евросоюза и позитивные сигналы от администрации США. Если США обеспечат аналогичный уровень поддержки - это займет несколько месяцев", - сказал Шувалов.

Вице-премьер отметил, что Россия намерена вступить в ВТО в рамках Таможенного союза одновременно и на равных условиях с Казахстаном и Белоруссией.

"Еврокомиссия не испытывает скептицизма к идее Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, поскольку Евросоюз, в свою очередь, также является таможенным союзом", - подчеркнул Шувалов.

Он отметил, что "остается в силе принятое в 2005 году решение о создании единого экономического пространства Россия-ЕС, просто его условия будут распространяться также на Казахстан и Белоруссию".

Относительно особенностей вступления в ВТО трех государств Таможенного союза, Шувалов сообщил, что решение вступать синхронно или как единая организация "будет приниматься президентами России, Казахстана и Белоруссии 5 июля на саммите в Астане".