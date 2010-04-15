Золото подорожало

Золото в среду 14 апреля подорожало благодаря снижению курса американского доллара против евро.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота подорожали на $6,20 до $1159,60 за тройскую унцию.

Майские фьючерсы на поставку серебра выросли на 0,2% до $18,47 за унцию. Платина со сроком поставки в июле подорожала на 1% до $1734,20 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия вырос на 5% до $548 за унцию.

Доллар сдает позиции против евро благодаря улучшению настроений игроков. Курс евро повысился до $1,367 против $1,3592 во вторник.

Поддержку евро сегодня оказали экономические данные из Европы, Азии и США. Так, рост промышленного производства в зоне евро в феврале составил 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,2%. Значительное влияние на рынок оказали новости из Сингапура. В I квартале рост ВВП Сингапура составил 32,1%.

Индекс доллара, который позволяет оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют мира, снизился на 0,4%.

Цены на золото и курс доллара традиционно изменяются в противоположных направлениях.