С 20 апреля начнутся выплаты вкладчикам банка «БИГ Энергия»

ПАО КБ «ПриватБанк» как банк-агент с 20 апреля по 1 июня 2010 года будет проводить выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам ОАО Банк «БИГ Энергия».

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, опубликованном в газете «Голос Украины» №67 от 15 апреля.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением от 24 февраля 2010 г. №97 отозвал лицензию и инициировал процедуру ликвидации ОАО «Банк «БИГ Энергия».

С 1 марта т.г. приостановлены полномочия временного администратора банка Юрия ВАСИЛЬЧЕНКО, правления и наблюдательного совета банка. Ликвидатором банка назначен независимый эксперт Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «Банк «БИГ Энергия» зарегистрировано Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.

Национальный банк Украины с 16 марта 2009 г. ввел временную администрацию в ОАО «Банк «БИГ Энергия». Временным администратором был назначен независимый эксперт Владимир КЛИМЕНКО.

Постановлением №430 от 27 июля 2009 года НБУ прекратил полномочия временного администратора ОАО «Банк «БИГ Энергия» Владимира КЛИМЕНКО и назначил временным администратором банка Юрия ВАСИЛЬЧЕНКО.

На 1 января 2010 года активы банка составили 931,49 млн. грн., обязательства – 978,317 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 991,99 млн. грн. Отрицательный показатель собственного капитала по итогам 2009 года составил 46,827 млн. грн. против положительного показателя в размере 181,615 млн. грн. на начало 2009 года.

Уставный капитал банка на 1 января 2010 года составил 100 млн. грн.

Чистый убыток «Банка «БИГ Энергия» в 2009 году составил 227 млн. грн. против 4 млн. грн. прибыли за 2008 год.