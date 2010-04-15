Межбанк открытие: доллар 7,9180/7,9260 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9180/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2733/0,2735, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7625/10,7775.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3594/1,3596 (среда - 1,3622/1,3624).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл.