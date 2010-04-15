Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,9220/7,9250 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9180/7,9260, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2733/0,2735, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2733/0,2734. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 28,9973 (-0,0177).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3594/1,3596, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7625/10,7775, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7560/10,7640.