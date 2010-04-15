ВР приняла проект программы развития Украины на 2010 год
12:54, 15 апреля 2010Финансы
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В первом чтении
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного документа проголосовали 242 народных депутата из 420 зарегистрированных в сессионном зале.
Принятие документа поддержал 171 депутат от фракции Партии регионов, 10 – от БЮТ, 13 – от НУ-НС, 25 – от КПУ, 19 от Блока Литвина и 4 – внефракционных.
Верховная Рада также поручила профильному комитету подготовить проект госпрограммы для подготовки его в целом на следующей пленарной неделе.
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