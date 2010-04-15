Налоговики начислили свыше 619 млн. грн. штрафов

С начала 2010 года по итогам проверок субъектов хозяйствования налоговики выявили нарушения в сфере выплаты заработных плат в 97,6% случаях, начислили более 619 млн. грн. налогов и штрафных санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Сергей ЛЕКАРЬ.

По его словам, у крупных налогоплательщиков тенденции к данным нарушениям практически не наблюдается. Наиболее рисковыми сферами теневых оборотов наличных средств, в том числе и в части выплат зарплат «в конвертах», являются торговля, предоставление услуг и т.д., то есть сфера деятельности малого бизнеса.

Кроме того, с начала года налоговики выявили 36 тыс. наемных работников, труд которых использовали без заключения трудовых договоров и без перечисления соответствующих налогов в бюджет. Кроме того, к госрегистрации привлечены 19 тыс. граждан, которые осуществляли деятельность без разрешительных документов.

На 12 апреля т.г. было выявлено более 1,1 тыс. правонарушений, связанных с выплатой зарплат «в конвертах» и 497 нарушений, связанных с расчетом за товарно-материальные ценности неучтенными наличными средствами. По материалам проверок возбуждено 90 уголовных дел за уклонение от уплаты налогов, сборов, нарушения трудового законодательства и невыплату заработной платы.