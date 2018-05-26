Международный аудит Украины: суверенные государства на такое не идут…

Придя к власти, команда Президента Януковича заявила о необходимости провести широкомасштабный аудит украинской экономики, причем с привлечением международных специалистов (как, впрочем, и прежняя). Дабы показать - в каком жутком состоянии оставила страну прежняя власть и из какой глубины придется доставать экономику новой команде. Впрочем, команда прежняя также активно говорила о своей заинтересованности в аудите. Видимо, у каждой стороны свое представление о том, что такое "аудит собственной страны" и какой именно международный аудитор будет самым-самым профессиональным и объективным.

Первое время взять комментарий, именно у экспертов по поводу тотальной ревизии было практически невозможно, в то время как политики говорили охотно. Они наотрез отказывались говорить на данную тему, мол, комментировать политический пиар не считаем должным, т.к. экономически идея выглядит абсурдной. Но, спустя время, когда идея «нажала на тормоз», появились охотники поделиться мнением. Правда, и на сегодня аудит не стал более понятным в качестве необходимости и в варианте реального воплощения… Ведь, даже для обычного предприятия аудит означает - все карты на стол, все финансовые и прочие документы передать в распоряжение аудитора, дабы тот мог все проверить и сделать вывод о реальном состоянии дел. А что же это означает для государства? Ведь чтобы представить реальную всестороннюю "экономическую картину" страны, нужно выложить аудитору (международному аудитору!) все карты. А как же финансовая, экономическая и прочая безопасность страны, неужто на пользу Украине пойдет выворачивание самое себя наизнанку, которым еще неизвестно кто и как сможет воспользоваться. Да и возможен ли аудит страны как таковой? Или наши политики и политики-бизнесмены настолько "заигрались", что ироничное словосочетание "ЗАО "Украина" стали воспринимать донельзя буквально.

Сами "не спроможні"

В начале марта с.г. вице-премьер-министр Григорий Немыря (еще правительства Тимошенко) заявил, что Кабмин обратился к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Европейской комиссии с просьбой организовать аудит деятельности Национального банка и правительств Юлии Тимошенко и Виктора Януковича в 2006-2007 и 2008-2009 годах.

По его словам, данное обращение вызвано желанием избежать политизации темы. При этом он подчеркнул, что Юлия Владимировна обсудила данный вопрос еще 25 февраля в ходе встреч с Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кетрин Эштон и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джеймсом Джонсом. Поддержка ею была получена.

«Такая постановка вопроса получила поддержку, именно поэтому на заседании правительства было принято соответствующее решение. Мы считаем, что тест на прозрачность и честность должен быть применен абсолютно объективно», – подчеркнул Г.Немыря.

Кстати, по словам вице-премьера, в проведении аудита заинтересовано не только правительство, но и международные организации, поскольку они предоставляют свои кредитные и инвестиционные средства.

И еще один нюанс. Как известно, за проверку нужно платить, не будут же иностранцы «на шару» пересчитывать все наши отчеты, не говоря о том, что в них нужно еще разобраться, во что верится с трудом – наши умеют постараться… Где брать деньги? Как заявил Г.Немыря, международные финансовые организации имеют возможность выделять свои средства. Тут как раз сомнений нет. Если бы Вам предложили узнать, при этом по дешевке, где взял сосед деньги на покупку новой машины и сколько «в тумбочке» осталось, совершенно для Вас безнаказанно, разве отказались бы?.. В этом вопросе настораживает только одно, зачем нужно нашим випам открывать полностью карты посторонним… Как говорится, «в картишки - нет братишки». Но, по всей вероятности, все властью сведено до нуля…

Не маловажный факт, что проверка должна была коснуться и Нацбанка. Судя по тому, что глава НБУ Владимир Стельмах на такие заявления не отреагировал, значит, шутку оценил.

Проверять нельзя оставить

Так сказать, свое мнение высказали, тебе пора браться за экспертов. По словам экс-заместителя председателя Нацбанка Сергея Яременко, заявления подобного рода делаются исключительно с целью политических угроз и не предусматривают проведения подобных ревизий, поскольку, в принципе, это не возможно. По его мнению, целесообразно на сегодня провести два основных аудита по «черным дырам» бюджета – «Нафтогаза» и Пенсионного фонда.

С ним согласен заместитель председателя партии «Единый Центр», народный депутат Виктор Тополов. «Все разговоры о создании газотранспортного консорциума нужно отложить до полного аудита газовой инфраструктуры Украины. Это нормальный хозяйственных подход – сначала проверить состояние этого сегмента государственной собственности и выяснить, может ли он приносить пользу своему владельцу, то есть государству», – отметил он.

Между тем, по мнению старшего партнера юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Романа Марченко, суверенные государства вообще подобных мер не предпринимают. Конечно, бывают случаи, когда экономика государства находится в ужасном состоянии, при этом имеются международные обязательства, тогда «чужие» эксперты допускаются к некоторой информации. В основном, по его словам, это - представители Международного валютного фонда, так как фонд зачастую и выступает кредитором таких стран. «Но обычно у государства нет такого желания», - подчеркивает юрист. Если же аудит хотят провести, чтобы показать глубокие экономические проблемы, созданные предыдущим правительством, то это другой вопрос. Кроме того, есть понятие «информация с ограниченным доступом», то есть, секретная. Ее предоставлять иностранным экспертам – вне украинского законодательства. «Поэтому подобные заявления – декларативные, до фактической реализации никогда дело не дойдет», - подчеркивает Р.Марченко.

Он считает, что если же экспертам, чтобы избежать законодательных коллизий, предоставить общие данные о состоянии экономики, то не надо быть гением, чтобы сделать вывод... По его мнению, разговоры о привлечении международных аудиторов являются унизительными для Украины, поскольку среди 45 млн. жителей страны можно найти достойных финансистов…

Но наши випы видно и сами все это понимают, т.к. через две недели после заявлений Г.Немыри вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявил, что МВФ заниматься проверкой не будет. «МВФ проводить аудит не будет. Это не аудит-компания, это не их работа… Аудит будет проведен, и не только государственных финансов, но и природных монополий, но аудиторскими компаниями, которые будут определены путем тендеров". Правда, пообещал, что ревизорами будут всемирно известные компании.

Вице-премьер также подчеркнул, что "по результатам аудита будут сделаны выводы. Если были какие-то серьезные правонарушения – просто начнутся дела (уголовные – ред.). И если будут доказаны (нарушения – ред.), то они (дела – ред.) будут переданы в суд.

Напоследок международный пример. Всем известная ситуация с финансовым состоянием Греции вынудила Еврокомиссию обратиться к правительствам стран Евросоюза с просьбой предоставить ей полномочия проверять государственные финансы стран ЕС. Просто ЕК усомнилась в прозрачности предоставляемой странами еврозоны данных об экономике, с учетом вдруг разразившегося в Европе кризиса. Вроде ничего страшного - внутри объединения нужно провести проверку. За рамки договоренностей участников ЕС все же это выходит. Данное предложение Еврокомиссии должно получить одобрение стран-членов ЕС, а только затем вступить в силу. Пока никакой информации о том, что хотя бы одна из стран согласилась с инициативой ЕК, нет и, скорее всего, не будет. О чем это говорит, думаю, не стоит утруждаться пояснять…

P.S. Хочется добавить, что не нужно противника пугать проверками. Каждый раз власть наступает на одни и те же грабли. Если сделали наметки, где и кого нужно «подвинуть», то не нужно звать гостей, управимся собственными силами. Тем более, что каждый украинец знает, кто и сколько съел его сала. Жаль, что нас с вами не допускают к аудиту…

Юлия Главацкая (УНИАН)