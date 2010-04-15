НБУ: Снижение инфляции до 0,9% подтверждает временный характер

Значительное сокращение потребительской инфляции в марте текущего года – до 0,9% против 1,8% и 1,9% в январе и феврале т.г. соответственно (0,8% с учетом сезонной коррекции) подтверждает оценки о временном характере инфляционного шока на необработанные продовольственные товары в начале этого года.

Об этом говорится в аналитической записке «Анализ инфляции», размещенной на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, после резкого роста на протяжении двух первых месяцев состоялось снижение цен на сахар, практически исчерпался эффект от отмены льгот по НДС по группе молочных продуктов. Дополнительным фактором снижения инфляции выступало сохранение размеров тарифов, которые регулируются административно.

Также сообщается, что снижение инфляции в годовом измерении с 11,5% до 11% в основном связано с высокой статистической базой.

Кроме того, НБУ отмечает, что, несмотря на все еще существенный разрыв ВВП, уровень базовой инфляции остается довольно высоким (0,9% в месяц).

«По нашим оценкам, рост базового индекса потребительской инфляции происходит в основном за счет вторичных эффектов от подорожания сырья (сахар, молочные продукты) и повышения цен на топливо в предыдущие периоды. Больше всего подорожали продукты, которые проходят промышленную переработку (в основном кондитерские изделия и сыры). Также в марте состоялось ускорение роста цен на табачные изделия (входит в базовую инфляцию) до 5,4%», – говорится в аналитической записке НБУ.

По информации Нацбанка, инфляционные ожидания все еще остаются на высоком уровне – 14,6% на следующие 12 месяцев.

Рост цен производителей в марте т.г. ускорился (на 3% в месяц) в связи с соответствующей конъюнктурой мировых цен на товары промежуточного потребления. Так, в марте больше всего выросли цены в добывающей промышленности, производстве кокса и нефтепродуктов, металлургии.