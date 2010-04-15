Национальный банк Украины (НБУ) отмечает снижение инфляционных и девальвационных ожиданий бизнеса в I квартале т.г. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«В I квартале 2010 года инфляционные ожидания ослабились сравнительно с предыдущим кварталом. Ожидаемая средняя инфляция на следующие 12 месяцев составит 14,6% против 15,1% в ІV квартале 2009 года. Больше половины респондентов (52,7%) прогнозирует, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев будет в пределах 10-20%», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, значительно усилились ожидания относительно курсовой стабильности: доля респондентов, которые ожидают сохранения курса гривни к доллару США без изменений, увеличилась до 40,9% против 33,3% в ІV квартале 2009 года. Уменьшился удельный вес респондентов, которые прогнозируют удешевление гривни, как относительно доллара США (47,3% против 58,6% ответов), так и относительно евро (46,9% против 64,2%).

«Существенному уменьшению девальвационных ожиданий, по нашему мнению, способствовало окончание политической неопределенности в обществе после президентских выборов и ожидание четкой экономической политики новоизбранной власти», - считают в Нацбанке.

В следующие 12 месяцев респонденты ожидают рост объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ответов был позитивным на уровне 12,6%.

По данным НБУ, очередной ежеквартальный опрос руководителей предприятий относительно оценки ими текущей и будущей деловой активности, инфляционных и курсовых ожиданий, изменений экономической ситуации в стране проведено с 14 по 28 февраля 2010 года. Было опрошено 1 243 предприятия во всех регионах страны, которые представляют экономику по основным видами деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.