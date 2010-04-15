Межбанк: доллар снова на месте

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9180/7,9260, к 12:00 сузился спрэд - 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9235/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2733/0,2735, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2733/0,2734. К закрытию цены снизились до 0,2727/0,2728. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0285 (+0,0135).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3594/1,3596, а к 15:00 упали до 1,3540/1,3542. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7625/10,7775, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7560/10,7640. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7295/10,7355.