Кабмин намерен создать условия для снижения дефицита бюджета

Кабинет Министров Украины намерен создать условия для обеспечения дефицита государственного бюджета в 2011 году в размере до 5% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании правительственного комитета по экономическим реформам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Этот показатель заложен в бюджетной декларации на 2011 год, проект которой был одобрен на сегодняшнем заседании комитета.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что такой размер дефицита бюджета рассчитывался, исходя из необходимости финансирования расходов на развитие с учетом подготовки Украины к проведению Евро-2012.

«На 2011 год приходится наибольшая финансово-организационная нагрузка по подготовке футбольного турнира, поскольку в прежние годы этот масштабнейший для Украины проект финансировался явно недостаточно», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в 2011 году планируется рационально и эффективно управлять государственным долгом. «Мы собираемся получить граничный объем государственного долга на экономически безопасном уровне не выше 40% ВВП», – сказал премьер-министр.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что в 2011 году ожидается снижение налогового давления в результате вступления в действие нового Налогового кодекса. «Акцент налоговой политики будет смещен в сторону стимулирования развития производства, увеличения инвестиций, инноваций и энергосбережения. Эти принципы будут заложены в основу Налогового кодекса, который мы планируем принять уже в этом году, чтобы с 1 января 2011 года он вступил в силу», – сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что доля прогнозного годового объема ВВП, которая перераспределяется через сводный бюджет, не превысит показателя текущего года.

Также в 2011 году правительство ставит задачу повысить финансовые возможности местных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственному проекту Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, Кабинет Министров ставит задачу снижения дефицита госбюджета в 2010 году до уровня не более 6% ВВП.

По словам первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины АКИМОВОЙ, на сегодняшний день дефицит государственного бюджета Украины с учетом дефицита НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда составляет около 10% ВВП.

Вместе с тем, экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК оценивает потенциальный дефицит госбюджета Украины на 2010 год на уровне 20% ВВП.