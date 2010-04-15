Тигипко считает необходимым заменить менеджмент в трех банках

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает необходимым заменить менеджмент «Родовид Банка», «Укргазбанка» и банка «Киев» с тем, чтобы со временем заняться подготовкой их к продаже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с представителями европейских деловых кругов.

«Я считаю, что достаточно много проблем у нас сейчас с менеджментом банков, и может быть сегодня, может быть завтра, там произойдут соответствующие изменения. Собрание в двух банках объявлены после прихода нового правительства, и мы сейчас ждем 45 дней – до конца апреля пройдут собрания, и соответствующие решения будут приняты», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что подбор нового менеджмента происходит из людей, которые имеют большой опыт работы в банковской системе.

«Часто там просто находились люди случайные, чрезвычайно плохо подготовленные. Я вообще думаю, что нам нужны там менеджеры, которые прошли школу в западных банках», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также подчеркнул, что для руководства этими банками необходимы люди, которые бы могли подготовить их к продаже.

С.ТИГИПКО не исключил, что работу всех трех банков будет курировать один советник.

«В ближайшее время будет объявлен тендер на советника. Скорее всего, это будет один советник на все три банка, который построит стратегию выхода (государства – УНИАН) из этих банков. Мы не будем настаивать, чтобы эти банка оставались у государства. Мы инвестировали туда достаточно большие государственные деньги, со временем мы должны их получить и отдать в бюджет», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что в Украине отсутствует нормальный механизм работы с проблемными банками, особенно в кризисное время.

«То, что в Национальном банке, на мой взгляд, нет достаточно подготовленные кадров, мы сейчас видим», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он сообщил, что готовится проект закона, согласно которому с проблемными банками будет работать Фонд гарантирования вкладов.

«Там будут профессиональные кадры, которые в любое время будут готовы работать с проблемными банками», - сказал С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.