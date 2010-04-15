Минфин Греции попросил начать роботу над программой помощи стране

Министр финансов Греции Георге ПАПАКОНСТАНТИНУ попросил Еврокомиссию, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Международный валютный фонд (МВФ) начать роботу над программой помощи стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в его письме на имя руководителей этих трех институтов.

“В соответствии с заявлением от 11 апреля 2010 года относительно поддержки Греции странами - членами зоны евро, власть Греции просит начать дискуссии с Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ по многолетней программе экономической политики, которая будет основываться на выводах Совета министров по вопросам экономики и финансов ЕС и которая может быть поддержана финансовой помощью от стран - членов зоны евро и МВФ, если власть Греции решит обратиться за такой помощью”, - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля страны - члены зоны евро одобрили заявление в поддержку Греции, в котором заявили, в частности, о готовности предоставить Греции до 30 млрд. евро в виде кредитов в течение этого года.

Заявлением также предусматривалась возможность создания программы помощи, рассчитанной на 3 года.

26 марта лидеры стран - членов зоны евро договорились сформировать пакет помощи Греции совместно с МВФ для поддержки стабильности евро.

Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета 12,7% ВВП. В середине января 2010 года Греция предложила план сокращения дефицита бюджета, который, в частности, предусматривает уменьшение дефицита в 2010 года на 4% ВВП. Этот план был утвержден Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС 16 февраля 2010 года.