Тигипко: Кабмин может капитализировать еще три банка

Правительство на сегодняшний день занимается вопросом капитализации еще трех банков и это является одним из проблемных вопросов налаживания ситуации в финансовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на встрече с представителями европейских деловых кругов.

«У нас сегодня не капитализировано после первого исследования, которое проходило практически три года назад, три банка. Не буду говорить о двух, которые сегодня действующие, что есть впечатление о них - они достаточно нормально работают, и капитализируются. Один уже практически капитализирован, второй банк будет капитализирован в июне. И этим мы закончим всю капитализацию, кроме банка «Надра», по тому исследованию, которое проходило год назад», - сказал С.ТИГИПКО.

Сейчас, отметил вице-премьер, проходит следующий этап исследования работы банков, и после этого Национальный банк, в случае необходимости, продолжит работу в отношении дополнительной капитализации. В отношении банка «Надра", отметил С.ТИГИПКО, правительство ожидает ответа от Национального банка.

«Пока что мяч в руках Национального банка и он должен принять решение - обращаться к правительству по поводу капитализации этого банка или он скажет, что сегодня для банковской системы этот банк не является системным, не является проблематичным», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что на сегодняшний день есть инвестор, готовый вложить в банк 50% его проблемной суммы.

Справка УНИАН. 17 апреля 2009 г. Кабинет министров утвердил перечень из 7 банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.