Международный валютный фонд (МВФ) начнет переговоры с Грецией о предоставлении финансовой помощи, заявил в четверг директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан, сообщает РИА Новости.

"После запроса греческих властей я согласился послать команду МВФ в Афины, чтобы в ближайший понедельник (19 апреля) начать обсуждение с греческими властями политики, которая могла бы составить основу для финансовой поддержки со стороны Фонда, если власти решат попросить такую поддержку", - говорится в опубликованном на сайте МВФ заявлении директора-распорядителя.

Греция официально попросила Еврокомиссию, Европейский центральный банк и МВФ обсудить предоставление кредитов в четверг.

Страны еврозоны одобрили 11 апреля план предоставления кредитов для обремененной долгами Греции. Согласно плану, в первый год страны еврозоны могут выделить до 30 миллиардов евро двусторонних кредитов под процент ниже текущего рыночного. Еще до 15 миллиардов евро обещал предоставить Международный валютный фонд.

Первоначально рынки восприняли решение стран еврозоны с оптимизмом, однако в четверг доходность греческого долга вновь выросла до значений, близким к рекордным, утяжеляя бремя рефинансирования более чем 300-миллиардного долга страны. В мае текущего года Греция должна занять более 10 миллиардов евро, а всего на 2010 год предусмотрено до 54 миллиардов евро заимствований.