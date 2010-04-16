Тигипко: налоговую нагрузку планируется снизить

Новое украинское руководство намерено уменьшить налоговую нагрузку на экономику, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко.

"Мы только что утвердили концепцию бюджета на 2011 год. Могу вам сказать, что будет серьезное сокращение налоговой нагрузки", - сказал Тигипко в четверг на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации в Киеве.

По его словам, налоговая нагрузка будет сокращена уже и в 2010 году. "Мы сейчас делаем небольшой шаг в перераспределении средств через бюджет, мы уменьшили его, и сейчас эта нагрузка будет 30,9% от ВВП, на 2011 год закладываем максимально 30,5%. Немного, но задача одна - постепенно уменьшать эту нагрузку", - сказал Тигипко.

Он также сообщил, что одновременно со снижением налоговой нагрузки будет расширяться налоговая база. Отвечая на вопрос, за счет каких налогов будет снижаться налоговая нагрузка, Тигипко ответил: "Идет разговор и о НДС, и о налоге на прибыль".

По словам Тигипко, также планируется провести дерегуляцию для того, чтобы улучшить условия деятельности бизнеса и улучшить инвестиционный климат. Кроме того, планируется сократить количество проверок и проверяющих организаций. "Уже принято решение кабинета министров, чтобы мы сократили количество проверяющих организаций с 78 до 40, соответствующий проект закона уже принят кабинетом министров и передан в Верховную Раду", - сказал Тигипко.