Forbes: Число миллиардеров в России почти удвоилось

За 2009 год число долларовых миллиардеров в России почти удвоилось: 62 против прошлогодних 32. Об этом сообщает русское издание журнала Forbes.

В частности, самым богатым россиянином признан Владимир Лисин (председатель совета директоров самого современного среди крупных металлургических комбинатов России – НЛМК), его состояние оценено в 15,8 млрд. долл.

При этом лидер прошлого года – президент группы «Онэксим» Михаил ПРОХОРОВ – в этом году занял второе место (13,4 млрд. долл.).

Третье место занял председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил ФРИДМАН (12,7 млрд долл.). На четвертом месте - председатель Думы Чукотского автономного округа Роман АБРАМОВИЧ (11,2 млрд. долл.), гендиректор UC Rusal

Олег ДЕРИПАСКА занял пятое место с состоянием 10,7 млрд. долл.

При этом также сильнее других (в абсолютном выражении) за год выросло состояние у лидера рейтинга Владимира ЛИСИНА – на 10,6 млрд. долл.

По-прежнему, в списке только одна женщина – президент ЗАО «Интеко» Елена Батурина, чье состояние, по оценке журнала, увеличилось за год с 0,9 млрд долл. до 2,9 млрд. дол.

По данным журнала, из заметных россиян, переставших быть миллиардерами, самый известный – Борис БЕРЕЗОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Forbes –влиятельный независимый деловой журнал в мире. Журнал Forbes (русское издание) издается ежемесячно по лицензии Forbes LLC. издательским домом «Аксель Шпрингер Раша», российским подразделением немецкого концерна Axel Springer AG.