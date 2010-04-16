Межбанк открытие: Доллар 7,9160/7,9260 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9160/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2728/0,2732, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7090/10,7265. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3530/1,3532 (четверг – 1,3594/1,3596).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.