Межбанк открытие: Доллар 7,9160/7,9260 грн.
10:49, 16 апреля 2010Финансы
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Евро - 10,7090/10,7265 грн.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2728/0,2732, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7090/10,7265. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3530/1,3532 (четверг – 1,3594/1,3596).
В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.
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