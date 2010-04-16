Курс доллара в банках понизился – 7,88/7,91 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился по сравнению с 15 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6% по сравнению с 15 апреля и сегодня составляет 10,61 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,67 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 15 апреля немного понизился и сегодня составляет 0,2650/0,2723 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2740 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,62/10,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,67 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 15 апреля изменился незначительно – 0,2653/0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,89/7,919 грн., евро – 10,70/10,80 грн., рубль – 0,2690/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,86/7,92 грн., евро – 10,55/10,82 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,864/7,919 грн., евро – 10,58/10,75 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9258, к евро – 10,734704, к российскому рублю – 0,27396.