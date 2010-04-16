Fintest Holding Limited увеличила долю в «Кредитпромбанке»

В ходе проведения дополнительной эмиссии акций ПАО «Кредитпромбанк» на 488,3 млн. грн. кипрская Fintest Holding Limited увеличила принадлежащий ей пакет акций банка до 82 925 230 шт., что составляет 45,12%.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций другого акционера банка – Homertron Trading Limited (Ирландия) не изменился и составляет 45 905 100 шт. акций, или 24,97%.

Справка УНИАН. ОАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 13,578 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 11,782 млрд. грн., обязательства – 12,834 млрд. грн., уставный капитал – 1,35 млрд. грн., собственный капитал – 1,223 млрд. грн.

В 2009 году «Кредитпромбанк» увеличил убыток против показателя 2008 года более чем в 100 раз – до 307 млн. грн.

По данным НБУ на 1 января 2010 года, основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 34,0038%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 6,6929%, опосредованное – 72,5875%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) – 38,5837%.