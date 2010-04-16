Украина и Беларусь перейдут на свои валюты в торговле?

Украина и Беларусь намерены рассмотреть возможность использования украинской гривни и белорусского рубля при проведении экспортно-импортных операций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, договоренность о создании специальной рабочей группы для рассмотрения такой возможности была достигнута в ходе 18-го заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Согласно сообщению, переход на такой вариант расчета позволит сократить потери предприятий Украины и Беларуси при проведении торговых операций, расчет по которым на сегодняшний день производится в иностранной валюте.