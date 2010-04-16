Стельмах останется главой НБУ?

Верховная Рада Украины отказалась направить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ запрос о представлении об увольнении Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя правления Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление этого запроса проголосовали лишь 96 народных депутатов.

Народные депутаты Юрий КАРМАЗИН и Николай КАТЕРИНЧУК (НУ-НС) просили Президента безотлагательно направить в ВР представление об увольнении В.СТЕЛЬМАХА в связи с окончанием его полномочий. Депутаты также указывали, что во время руководства В.СТЕЛЬМАХА НБУ государству и гражданам был нанесен значительный ущерб из-за нестабильности национальной денежной единицы, содействия банковским аферам, игнорирования требований Гражданского кодекса Украины, обесценивания национальной валюты.

В то же время депутаты направили запрос председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой попросить Президента внести представление об увольнении В.СТЕЛЬМАХА.

Как сообщал УНИАН, пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ закончился 16 декабря. В то же время председатель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что В.СТЕЛЬМАХ не собирается писать заявление об отставке, а передать полномочия, по закону, он может только назначенному Верховной Радой по представлению Президента председателю, да и то только после того, как будет проголосована отставка самого нынешнего руководителя НБУ.

18 декабря 2009 г. Верховная Рада Украины отказалась направить Президенту Украины запрос об увольнении В.СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка.