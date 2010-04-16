В Европе - транспортный коллапс

Гражданские авиарейсы отменены из-за извержения вулкана в Исландии в более чем десяти странах Европы. Воздушное пространство закрыли, в частности, Великобритания, Австрия, Швеция, Литва, Латвия и Польша. Варшава заявила о возможности переноса похорон президента Леха Качиньского, отменяются визиты мировых лидеров, спортсмены опаздывают на соревнования.

Рейсы отменены в Ирландии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Литве, на севере Франции и Германии, а также на большей части Польши и Эстонии, сообщила европейская Организация по контролю за безопасностью воздушного движения (Eurocontrol).

По сообщению пресс-служб ряда авиакомпаний ("Аэрофлот", "Трансаэро", British Airways, Air France), отменены рейсы в большинство аэропортов Западной и Северо-Западной Европы.

Часть рейсов были прерваны уже в процессе полета, в результате самолеты, вылетевшие вчера из Москвы в Париж и Лондон, столицы стран Скандинавии, были посажены в странах Центральной Европы. В частности, директор туроператора DSBV Карен Гончаров заявил в интервью РИА Новости, что около 20 туристов, которые должны были прилететь в Париж вчера, в результате оказались в Праге или Риме, где ожидают открытия полетов. Air France предоставил всем этим туристам места в гостиницах и питание. Если полеты возобновлены не будут, туристы будут добираться до пунктов назначения по железной дороге.

Как сообщила РИА Новости Ольга Волкова, директор департамента Западной Европы туроператора BSIgroup, лидирующего туроператора по Великобритании, British Airways пока не отменила свои субботние рейсы Москва-Лондон, что косвенно свидетельствует о том, что небо над Великобританией будет открыто. "В случае, если рейсы будут отменены, наши туристы получат от нас полагающиеся компенсации, которые в свою очередь выплатит нам British Airways", - сказала она. Эту же информацию подтвердили в офисе перевозчика.

Более 30 рейсов задержаны на вылет из Москвы в страны Европы, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Росавиации. По его словам, на данный момент задержаны 14 рейсов на вылет из Шереметьево (восемь рейсов иностранных авиакомпаний и пять "Аэрофлота"), 15 рейсов из Домодедово (14 рейсов иностранных авиакомпаний и один "Трансаэро"), а также ряд рейсов иностранных авиакомпаний из Внуково.

Эксперты ожидают, что проблемы с авиасообщением в Европе, вызванные извержением вулкана, продлятся два дня, но все зависит от того, как будет двигаться облако. В четверг в Европе были отменены до 6 тысяч из 21 тысячи авиарейсов.

России не угрожает

Вместе с тем, как сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС России Ирина Андрианова, облако вулканического пепла после извержения вулкана в Исландии не представляет опасности для населения и территории Российской Федерации. По данным территориальных органов МЧС России, на территории Архангельской, Мурманской и Вологодской областей выпадений пепла в настоящее время не наблюдается, уточнила она. По ее словам, осуществляется постоянный мониторинг развития ситуации, отменен ряд рейсов в страны Европы в связи с закрытием там аэропортов.

Начальник главного центра единой системы организации воздушного движения ФГУП "Государственной корпорации по организации воздушного движения" О.В. Сенчуков в интервью РИА Новости сообщил, что прогноз появления вулканического пепла в воздушном пространстве РФ не подтвердился.

"Прогноз распространения опасных для полета явлений доводится до всех экипажей. Фактически реальной опасности для полетов воздушных судов не отмечено", - сказал он. По словам Сенчукова, был единственный случай, когда экипаж финской авиакомпании запросил в районном центре Вологды изменение высоты для обхода облака пыли. Данная информация другими экипажами не подтвердилась. Режим готовности оперативных органов ЕС ОРВД в особых условиях не снимается.

Вулкан Эйяфьятлайокудль, извержение которого началось в среду, находится в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика. Он выбросил в атмосферу огромное облако пепла, что привело к закрытию воздушного пространства над значительной территорией Северной Европы. Согласно данным экспертов выбросы пепла после извержения вулкана представляют опасность для турбин авиационных двигателей, а также могут вызвать проблемы, оседая на крыльях самолетов. Сейчас облако вулканической пыли движется на восток и юго-восток Европы.