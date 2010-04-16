Межбанк: доллар снова на месте

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9160/7,9260, к 12:00 сузился спрэд - 7,9230/7,9245. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2728/0,2732, к 12:00 цены повысились до 0,2732/0,2733. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль практически не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0255 (-0,0060).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3515/1,3580.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7090/10,7265, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7360/10,7420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,7365/10,7420.