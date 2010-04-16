Депутат Госдумы предлагает ввести рубль в Крыму...

Депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Виктор ВОДОЛАЦКИЙ предлагает вести российский рубль наравне с украинской гривней в качестве платежной валюты в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с делегацией группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с РФ.

«Многие люди - сотни тысяч - приезжают отдыхать в Крым и имеют постоянные проблемы с обменом валюты», - отметил депутат. По словам В.ВОДОЛАЦКОГО, российский рубль мог бы иметь «хотя бы в летнее время хождение на территории Крыма, так же, как и украинская гривня».

Он считает, что необходимо увеличить количество пропускных пунктов на украинско-российской границе, чтобы не скапливались очереди, особенно в курортный сезон, когда многие россияне едут на отдых в Крым. По его мнению, эти неудобства привели к тому, что большие потоки туристов из России начали ездить в другие страны. По словам В.ВОДОЛАЦКОГО, «когда пересекаешь границу РФ и Беларуси даже не замечаешь, что въехал в другое государство», а «на территории Украины у нас намного больше людей имеют родственные связи, в сфере экономики и туризма».

По его мнению, также для приграничных областей должна быть упрощена система обучения детей в школах и университетах двух стран.