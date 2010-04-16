Рассматривается вопрос о продаже 33% акций «Оранты»

Бизнесмен Николай ЛАГУН, купивший в прошлом году через ряд компаний 45% акций Национальной акционерной страховой компании (НАСК) «Оранта», ведет переговоры о продаже 33% акций.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил генеральный директор ИК Clever Management, а также заместитель председателя наблюдательного совета НАСК «Оранта» Сергей СУЛИМОВ.

По его информации, на сегодня переговоры о приобретении 33% акций крупнейшего украинского страховщика ведутся с крупной украинской бизнес-группой, крупным российским страховщиком, а также с несколькими европейскими инвесторами.

Как сообщал УНИАН, на общем собрании 30 октября 2009 года акционеры НАСК «Оранта» утвердили результаты подписки на акции допэмисии на сумму 600,093 млн. грн.

Компании, подконтрольные учредителю банка «Дельта» Н.ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

По данным компании, по итогам допэмиссии акций структура ее акционеров выглядела следующим образом: казахстанский «БТА Банк» – 35,17%, компании, подконтрольные Н.ЛАГУНУ, – 45%, кипрские компании Сolorino Trading Limited и Saleta Limited (связывают с экс-председателем совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ) – по 5,62%, миноритарные акционеры – около 8%. Олегу СПИЛКЕ (председатель набсовета НАСК «Оранта») принадлежит 0,27% акций НАСК «Оранта».

По состоянию на начало декабря 2009 года основными акционерами компании являлись: АО «Дочерняя организация «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) – 4,778493%; «Colorino Trading Limited» (Кипр) – 5,642165%; «Saleta Limited» (Кипр) – 5,642066%; АО «БТА Банк» (Казахстан, г. Алматы) – 30,393820%; «Беквуд Холдингс Лимитед» (Кипр) – 16,160849%; «Чилвел Лимитед» (Кипр) – 18,340226%.

В середине января 2010 года доли кипрских компаний «Беквуд Холдингс Лимитед» и «Чилвел Лимитед» в капитале НАСК «Оранта» стали меньше 10%.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2009 года составил 715 млн. грн., страховые выплаты – 345,4 млн. грн.