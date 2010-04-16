НБУ отмечает продолжение роста предложения валюты

По итогам первой половины апреля на наличном рынке продолжился рост валютного предложения, объемы которого в некоторые дни превышали спрос на наличную валюту.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в первой половине апреля на межбанковском валютном рынке Украины наблюдалось снижение активности его участников как в части операций по продаже иностранной валюты, так и ее покупки. Несмотря на это, на межбанковском рынке сохранялось чистое валютное предложение, что давало возможность Нацбанку проводить регулярные интервенции по покупке иностранной валюты, пополняя при этом международные резервы.

Согласно сообщению, сложившаяся ситуация способствовала минимизации колебаний обменного курса гривни: на межбанковском рынке - в пределах от 7,9136 до 7,9234 грн./долл. США, а на наличном, по операциям продажи долларов США, - от 7,9072 до 7,9227 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США с начала апреля почти не изменился (7,9258 грн./долл.). Относительно евро и российского рубля ее официальный курс снизился соответственно на 0,47%, до 10,7347 грн./евро, и на 1,51%, до 2,7396 грн./10 росс. рублей.