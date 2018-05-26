«Удар» власти по теневой экономике: оборот наличных средств ограничат?

Государственная налоговая администрация инициирует введение ограничения оборота наличных средств в Украине для субъектов хозяйствования. Как отметил заместитель председателя ГНАУ Сергей Лекарь, «наличный оборот средств – проблема номер один. Необходимо ограничить выдачу наличных средств без оснований, по первому желанию. Субъекты предпринимательской деятельности могут рассчитываться в безналичной форме». При этом налоговик подчеркивает, что нововведение не коснется физических лиц.

Данный вопрос ГНАУ намерена поднимать на законодательном уровне, а также обратиться с предложениями в Национальный банк.

"Новым" кулаком по старой "тени"

Логика данной идеи вполне объяснима. В результате кризиса доля налички существенно выросла. Если до кризиса в общей денежной массе она составляла 26,4% (март 2008 года), то к концу нынешнего марта - 31,38%.

Согласно данным НБУ, в наличном обращении задействовано порядка 155 млрд. грн., а с учетом «гуляющего» доллара - более 500 млрд. грн., которые находятся вне банковской системы, если исключить расчеты населения, то они попросту обеспечивают функционирование «теневой» экономики. Данный показатель фактически больше денежной массы, которая обращается в банковском секторе Украины.

Цель инициативы понятна – путем сокращения обращения налички сократить объемы «теневой экономики». Достаточно сложно сказать, будет ли она достигнута. Как показала жизнь, в Украине все войны с «тенью» завершались именно ее победой. Но попытка заслуживает внимания.

Немного истории. В 90-х прошлого века и начале нового перечень операций с живыми деньгами для юридических лиц был существенно ограничен. В то время получить наличные можно было на выплату заработной платы, покупку сельхозпродукции (только у фермеров), на выкуп ценных бумаг, ну и еще по ряду позиций. Между тем, это не помешало тому, что в 2000-2002 годах доля наличных денег в денежной массе составляла более 40%. Бизнес всегда находил способы обойти запрет и конвертировать безналичные в наличные.

Как ни странно, но ситуация стала меняться, когда было снято большинство запретов в этой сфере. Несмотря на бурную деятельность частных предпринимателей, работающих на едином налоге, общая сумма наличных в обращении росла, но в общем объеме денежной массы - сокращалась.

Украинская «теневая» экономика не имеет ничего общего с мировой (увы, и там не без нее), где большая часть наличных денег используется для финансирования торговли наркотиками и оружием. В отечественном исполнении «теневая экономика» - логическое продолжение официальной, которая из-за беспредела действующего налогового законодательства не может официально работать. Поэтому, как только фискальное давление снизится, наличные самостоятельно перетекут в безналичные.

Борьба налоговой с наличным оборотом, судя по всему, идет в одном потоке с заявленной ГНАУ борьбой с зарплатами "в конвертах". Ведь абсолютно логичная взаимосвязь - большое количество наличных денег на рынке поддерживается тем фактом, что еще многие и многие наемные работники в разных сферах получают честно заработанное "из рук в руки", минуя такие неприятные слова, как налоговые и прочие отчисления и т.п. А о том, что с началом кризиса объем глубоко "законвертированных" зарплат существенно увеличился, СМИ неоднократно писали. Учитывая это, возможно, власти стоит задуматься и о введении разовой "налоговой амнистии капиталов", дабы закопавшиеся в "черный нал" предприниматели могли безбоязненно легализовать эти деньги.

Решение еще не принято, но хочется поучаствовать в обсуждении, внести предложение. Если действительно очень хочется урезать «теневую» экономику, то стоило бы также не ограничивать обращение наличных денег, а сократить количество сотрудников ГНАУ, которые заняты бессмысленными проверками предпринимателей. И тогда бизнес сам все расставит на свои места…

Заграница нам показывает...

По уровню доли наличных денег в денежной массе модель Украины близка к российской, хотя, там объем немного больше. Несколько меньше налички в обороте в Белоруссии и Казахстане, но в целом показатели близки к отметке 30%.

Низкая доля наличных денег в обращении в Германии (не превышает 7%), Франции, Польше и Чехии. Во многом это связано со спецификой финансовой модели этих стран. Например, в Германии любой предприниматель может снять наличные без каких-либо ограничений со своего расчетного счета. Но при этом, если он захочет внести наличными на счет более 5 тыс. евро, то ему нужно четко объяснить финмониторингу источник получения средств. Такое правило распространяется и на выручку, полученную в розничной сети, которая, кстати, максимально отказывается от наличных расчетов. Доля использования платежных карт при покупке товаров в немецких супермаркетах доходит до 80% оборота продаж. Поэтому в стране поговаривают о полном отказе от наличных денег и замене их «электронными». Но пока процесс на стадии дискуссии.

В Украине тоже использование «живых» денег при расчетах в торговых сетях снижается. Но догнать Германию в этом процессе мы сможем не раньше, чем лет через двадцать-тридцать.

И главное. Ограничивать обращение наличных денег в Украине можно и нужно, только непонятно, как это поможет отечественной экономике стать на одну ступень с европейской…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (УНИАН)