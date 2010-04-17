Цена барреля нефти укрепила рубль к корзине валют

Рубль по итогам торгов на ММВБ в пятницу вырос к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на 7 копеек на фоне высоких цен на нефть, закрепившихся выше отметки 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Стоимость корзины на 17.00 мск пятницы была зафиксирована на отметке 33,60 рубля против 33,67 рубля на закрытии четверга.

Курс доллара расчетами "завтра" на закрытии валютных торгов в пятницу составил 29,02 рубля (не изменился по сравнению с уровнем закрытия четверга), курс евро расчетами "завтра" - 39,20 рубля (минус 15 копеек к закрытию предыдущего торгового дня).

Евро на Forex в пятницу немного подешевел по отношению к доллару. Основная валютная пара на Forex к 17.00 мск опустилась до 1,3526 доллара за евро с 1,3544 доллара за евро днем ранее.

Котировки майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent в Лондоне на закрытии российских торгов в пятницу выросли до 87,2 доллара за баррель против 87,01 доллара в вечером в четверг.