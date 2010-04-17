Янукович назначил шесть новых членов Совета НБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сменил шесть членов совета Национального банка Украины из семи, которые назначаются по президентской квоте.

Об этом говорится в указе от 16 апреля №545/2010, обнародованном на сайте главы государства.

Согласно документу, в Совет НБУ назначены: первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства Андрей ПОРТНОВ, глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, советник Президента Роман ШПЕК, советник Президента Павел ГАЙДУЦКИЙ, а также заведующий кафедры финансов Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Виктор ФЕДОСОВ.

Этим же указом В.ЯНУКОВИЧ уволил членов Совета НБУ Анатолия ДАНИЛЕНКО, Николая ОНИЩУКА, Анатолия ФЕДОРЕНКО, Петра САБЛУКА, Арсения ЯЦЕНЮКА, Владимира ПОЛЯЧЕНКО.

Назначенный по президентской квоте директор Института экономики Национальной Академии наук Украины Валерий ГЕЕЦ остается членом Совета НБУ.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом "О Национальном банке Украины", в состав Совета НБУ входят 15 членов: семерых назначает Верховная Рада, семерых – Президент, а также председатель НБУ. Члены Совета НБУ назначаются на семь лет, кроме председателя Национального банка, который входит в состав Совета НБУ в течение срока осуществления им полномочий в этой должности.

Полномочия назначенного состава Совета Национального банка досрочно прекращаются в случае объявления ему недоверия Президентом Украины или Верховной Радой в связи с тем, что выполнение Основных принципов денежно-кредитной политики по итогам года не обеспечило стабильность денежной единицы Украины. В таком случае Президент и Верховная Рада Украины обязаны освободить своих представителей и назначить новый состав Совета НБУ.

Совет является органом стратегического управления НБУ. Он имеет право ветировать решения правления, давать согласие на назначение и увольнение членов правления и утверждать смету Нацбанка.