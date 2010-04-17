МВФ выделит Исландии 160 млн. долл. кредита

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Исландии кредита на сумму 160 миллионов долларов для преодоления последствий глобального экономического кризиса, сообщило агентство Франс Пресс.

Данный кредит является третьим траншем из 2,2 миллиарда долларов, которые МВФ предоставляет серьезно пострадавшей от кризиса Исландии. Ранее стране были выделены два других транша, последний из которых был отправлен в октябре.

Причиной отсрочки предоставления стране третьей части финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда стали споры Исландии с Великобританией и Нидерландами.

После одобренного в пятницу третьего транша глава МВФ Доминик Стросс-Кан выразил уверенность в том, что предоставляемый кредит поможет экономике Исландии восстановиться во второй половине 2010 года после спада 2009 года.

В 2006-2008 годах крупнейший банк Исландии Landbanki привлек значительные депозиты в рамках программы, предлагавшей вкладчикам из Великобритании и Нидерландов открыть накопительные счета с крайне выгодной для Европы годовой ставкой процента - 5,0%, которая впоследствии была повышена до 5,25%.

Однако в октябре 2008 года Landbanki столкнулся со значительными финансовыми трудностями в связи с набиравшим обороты мировым экономическим кризисом, был объявлен банкротом и перешел под государственный контроль. Деятельность банка была приостановлена, и более 400 тысяч вкладчиков в течение шести-восьми недель не могли снять свои средства со счетов. В результате, по оценкам экспертов, клиенты банка потеряли от 3,8 до 5 миллиардов евро.

В начале марта текущего года состоялся референдум по вопросу выплаты Исландией компенсации британским и голландским вкладчикам исландских банков, потерявших свои средства в результате краха кредитных учреждений во время мирового экономического кризиса.

Подавляющее большинство жителей Исландии высказались на всеобщем референдуме против законопроекта.